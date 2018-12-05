港都警友送超商禮券 犒賞高雄6500多位官警維護選舉治安辛勞

2018-12-05 14:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕九合一選戰結束，全國近6萬8千名員警停休維護投開票安全，「全國警察之友總會」理事長郭台強透過總會捐出700萬元購買「速食餐點卡」給每位官警，高雄官警福利更佳，港都警友會加碼130餘萬元，送出「超商禮券」，每人200元，共有6500多名官警受惠。

九合一「地方公職人員暨公民投票選舉」，以高雄市長選情最為激烈，備受全國矚目，選舉期間各候選人競選總部成立、掃街拜票、大型造勢活動人數動輒1、20萬人，員警幾乎是全體總動員戒備維安勤務，除加強各候選人競選服務處巡邏，為了維持選舉公正，更不遺餘力查察賄選、掃蕩選舉賭盤及假消息，連選票印製、運送投開票所等，都動員、部署警力維護安全。

市警局配合港都警察之友會慰勞全體員警辛勞，由局長李永癸陪同理事長黃清山出席頒贈儀式，將130多萬元連鎖超商「禮券」頒贈給高雄市6千5百多位執勤員警，以表達慰勉之意，由該局鳳山分局員警高傳成等5位代表受贈。

局長李永癸表示，這次選舉治安維護能達成「平安、平順、平穩」的任務，有賴全體官警上下齊心，全心投入這次選舉治安維護工作；由港都警友會副理事長謝龍隱頒贈，他表示，這次選舉能平安落幕，歸功全體官警不辭辛勞投入選舉治安、維安工作，據了解，超商禮券將比速食點券快發到每位員警手上。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/