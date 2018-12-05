男大生深夜騎車掉手機 員警透過智能科技半小時就幫忙尋回

2018-12-05 14:25

〔記者歐素美／台中報導〕林姓男大生深夜騎機車從豐原返回東勢，不料，放在機車前面置物箱中新買的iPhone手機，在行經途中意外掉落，不見蹤影，男大生急著到東勢分局土牛派出所報案，員警隨即透過「尋找iPhone」app定位手機位置，不到半小時，就在石岡區豐勢路695號路旁順利尋獲其手機，讓男大生開心返家。

上月27日晚上10點左右，林姓男大生騎機車從豐原返回東勢住家，不料，放在機車前方置物箱內新買的iPhone手機竟遍尋不著，他懷疑是騎車過程，不慎落掉遺失，但來回尋找卻不見蹤影，因手機內有很多珍貴照片及資料，因此心急跑到土牛派出所報案，請求警方協助。

警員賴柏呈聽完男大生描述，除安撫其情緒，並隨即利用「尋找iPhone」app定位手機位置，立即開著巡邏車載大學生跟著手機定位沿路尋找，在石岡區豐勢路上發現手機最後位置，便撥打其手機號碼，靠著「聽音辨位」，果然順利找到林男手機，林男一見手機尋獲，立即大喊「對，就是它」，開心拿著手機返家，本月2日並特別至派出所感謝員警。

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