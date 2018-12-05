79歲翁菜園開心摘菜 返家途中遭撞死

79歲葉翁菜園開心摘菜，不料返家途中遭撞死，蔬菜散落滿地。（記者湯世名翻攝）

2018-12-05 14:08

〔記者湯世名／彰化報導〕79歲葉姓老翁昨天清晨5時許從菜園摘菜後騎單車返家，行經彰化市彰南路二段與福東街口時，突然與1輛從福東街出來右轉的小貨車發生碰撞，單車上的菜散落一地，老翁頭部撞擊地面，送醫後不治。警方調查小貨車林姓駕駛並未酒駕，將依業務過失致死罪嫌移送法辦。

彰化警分局交通分隊小隊長汪世章指出，當時天色未亮，林姓駕駛（37歲）駕駛小貨車從福東路出來到彰南路口時，曾先左右觀察有無來車，確認沒有其他用路人後才右轉彰南路，不料突然1名葉姓老翁騎單車逆向而來，讓他反應不及，雙方發生碰撞。

附近居民聞訊趕往協助，當時葉姓老翁一度還能夠回話，不料送往彰化基督教醫院急救後，仍因傷重不治，致命傷疑似在頭部，確實肇事原因還需進一步釐清。

警方提醒單車騎士，夜間視線不佳，騎車外出時最好能在單車前後加裝夜燈及其它反光物品，增加用路人的辨識度，且行經路口時應該減速慢行，更勿逆向行駛以策安全。

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