精障婦帶孫散步迷路 暖警細心照料一百分

2018-12-05 13:35

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市龍潭警分局中興派出所員警昨晚發現一名帶著1歲多孫子迷路的53歲胡姓精障老婦，員警不但將祖孫帶返派出所，還提供熱食熱飲、細心照料兩人，讓前來認領的家人大為感動。

龍潭警分局中興派出所所長陳瑞慶、警員蘇信陽於昨晚10點許，在龍潭區龍平路巡邏時，發現一名老婦抱著幼兒蹲坐在路邊排水溝旁，老婦眼神呆滯、口中念念有詞，員警擔心深夜危險主動上前關心。

胡婦表達能力不佳，面對警方問題不停傻笑，無法正確說出身分及住處，警員隨後將祖孫帶回派出所安置，胡婦外孫疑受到驚嚇，在派出所嚎啕大哭，所長陳瑞慶扮起鬼臉、輕撫他才恢復笑容。

警方以人臉辨識系統查詢找到家屬，胡婦向員警表示家住平鎮區，昨下午帶著孫子外出散步，未料竟迷失方向，才會走到10幾公里外的龍潭，天色昏暗加上體力不支，只好蹲坐在路旁休息

員警聯繫胡婦家人到派出所認領，家屬表示幸好遇到警方及時援助，否則後果不堪設想，對於警方在現場處置照護及細心關懷與照料，讓老婦可以平安返家，不斷的向警方頻頻致謝。

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