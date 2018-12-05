佯稱握有性愛影片 渣男逼前女友打「分手砲」

2018-12-05 13:30

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名翁姓男子，去年底與女友分手後，今年1月間藉口要拿回個人物品，前往前女友住處卻要求再續前緣，並佯稱握有2人性愛影片，不從將散播到網路，迫使前女友打「分手砲」，被害女子事後怒告性侵，高雄地院依強制性交罪判翁男2年，但審酌翁賠錢取得和解，諭知他緩刑5年。可上訴。

判決指出，翁姓男子與被害女子原為男女朋友，交往期間並在苓雅區女方租住處同居，2017年12月間雙方分手後，翁男又以拿取個人物品為由，於今年1月28日9時許前往女方租屋處，因雙方發生爭吵而生肢體衝突並毀損被害女子的手機。

未料，翁男基於強制性交之犯意，對被害女子恫稱有之前拍攝的性愛影片，現在LINE網路很方便，東西就存在電腦裡等語，揚言若不從就要把性愛影片散布，脅迫被害女子違反意願後，強制性交得逞。事後被害女子報警，查悉上情，翁男因此被檢方依強制性交罪起訴。

高雄地院審理時，翁男坦承犯行，但賠錢與前女友達成和解，法官因此將他判刑2年，宣告緩刑5年，以勵自新。可上訴。

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