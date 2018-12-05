沒關瓦斯就拔管 知名羊肉爐氣爆炸傷無辜路人

2018-12-05 13:24

〔記者黃捷／台北報導〕台北市敦化北路「甩三小」羊肉爐店今年7月5日傍晚發生氣爆，一名蔡姓路人行經店外時，無辜遭炸碎的玻璃噴傷，台北地檢署調查認定，事發原因是陳姓瓦斯工沒將瓦斯桶容器閥關妥，就直接拔開管線，導致瓦斯洩露爆炸，遂依公共危險、業務過失傷害將他起訴。

當天發生氣爆後，部分店內人員雖有輕微灼傷，但都沒有提告，但氣爆震碎玻璃，噴濺到蔡姓路人身上，造成四肢、臉部多處受傷，送醫急救後，部分比較深的傷口必須縫合，蔡因此控告「甩三小」杜姓店長及陳姓瓦斯工。

檢警調查，羊肉店內瓦斯閥有兩處，一處是廚房炒台上的止洩閥，另一處則是瓦斯桶本身的容器閥，杜男當天依循平常作業慣例，在瓦斯快要用盡前，通知瓦斯行派人前來更換。

陳男抵達店內廚房，站在瓦斯桶旁詢問廚師「關了嗎？」廚師回答：「上面（指止洩閥）關了。」陳男隨即拔掉瓦斯管，然後就發生氣爆。

杜男全程在場，他供稱，聽到廚師喊「關了」，然後就聽到嘶嘶聲，轉頭一看，發現陳男正急著接回瓦斯管，但其他爐火已引燃外洩的瓦斯，還來不及反應就爆炸了。

由於陳男承認自己誤判，以為容器閥已關妥，檢察官遂認定杜男沒有過失責任，依公共危險、業務過失傷害起訴陳男一人。

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