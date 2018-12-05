瘖啞人士「有苦說不出」險遭「猜猜我是誰」老梗詐財

2018-12-05 13:28

〔記者許國楨／台中報導〕可惡的詐騙集團，連瘖啞人士都不放過！

台中市一名林姓瘖啞人士日前接獲電子郵件，對方以「猜猜我是誰」老梗詐騙，誆稱自國外寄送包裹遭海關扣押，須先繳納保證金到海關指定帳戶包裹才能通關送達，因時間急迫請林男先代墊保證金美金2000元，讓林男誤以為是久未聯絡的美國友人急赴銀行臨櫃匯款，所幸機警行員直覺有異報警，會同警方及時阻詐。

台中市第六分局永福派出所當天下午接獲轄內銀行行員通報，43歲的林姓瘖啞男子臨櫃要匯款美金2000元至陌生帳戶，行員細心安全提問，林男試著比手劃腳溝通，行員因不諳手語提供紙筆讓林男書寫，因其說法反覆引起行員注意，經耐心溝通直覺林男遭詐騙，暗中通知警方到場協助。

警方透過紙筆與林男溝通得知原委，原來林男稍早在家中接獲電子郵件，信中以「猜猜我是誰」手法詐騙，讓林男誤以為是久未聯絡的美國友人，對方以由美國寄送禮物遭海關扣押，須先繳納保證金貨物才能通關送達，因時間急迫請林男先代墊保證金美金2000元，並匯到海關官員指定的美國帳戶，並承諾日後一定歸還。

林男一時不察急奔銀行欲匯出款項，遭行員查出該帳號為國內帳戶，並非美國帳戶，且經警方查證該帳號已遭列警示帳戶，及時阻止林男匯款，警方表示，詐騙手法層出不窮，詐騙集團利用瘖啞人士「有苦說不出」，不易與人溝通詐財，所幸行員發覺瘖啞人士眼神有異，驚覺帳號異常，使出拖字訣通知警方協助，保住辛苦錢。

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