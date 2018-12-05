持三叉戟搶前老闆 在押強盜犯遭起訴

2018-12-05 13:17

［記者陳恩惠／台北報導］在台北市濱江市場賣菜的70歲李姓菜販，上個月18日凌晨正要出門工作，突遭人持三叉戟攻擊，搶走側背包，損失1萬5千元，警方根據監視器，鎖定37歲前員工呂建司涉案，同日下午在新店將呂男拘提到案，起出花剩的1萬3800元等證物，移送檢方複訊時聲押獲准，士林地檢署日前偵查終結，依加重強盜罪起訴。

起訴書指出，呂男有竊盜及毒品前科，之前在李姓菜販手下當了一年多的員工，因為任職期間手腳不太乾淨，李姓菜販發現帳款有出入後，叨唸了呂男幾句，呂男憤而在6月時離職。

由於李了解前老闆的作息，11月17日晚間11時許，騎著YOUBIKE微笑單車前往李姓前老闆位於北市延平北路七段巷弄內的住處等候，等了4小時，直到18日凌晨3時2分見李某出門，行經他等候的63巷口，立刻持三叉戟自背後攻擊李某，造成李的四肢、軀幹多處受傷倒地，搶走裝有現金1萬5千元、相關證件多張、支票簿2本、4份存摺及印章等物。

警方鎖定呂男案發後至友人位在新北市新店區住處躲藏，犯案後15小時，持拘票逮捕呂男，起獲贓款1萬3800元、證件、空白票簿及犯案用衣物，問訊時呂男供稱自己因為近日缺錢花用，又熟知前老闆行蹤，才動起歪腦筋下手。

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