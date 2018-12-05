連電動代步車也有人偷？真相竟是...

2018-12-05 13:06

〔記者詹士弘／雲林報導〕連電動代步車也有人偷？斗六派出所接獲民報案，指停在斗六市西市場的電動代步車被偷了，警方依據報案老婦陳述，到失竊地點找車，詢問附近攤販時，發現該名婦人常忘記車子停放處，經擴大範圍找車後，發現婦人記錯停車點，順利將車輛交還給婦人。

，報案的陸姓婦人（69歲）表示，早上來市場買菜，將其醫療電動輔助車停放於愛國街與興南街口，隨後步行至市場內買菜，出來就發現電動車不見了。

警方在婦人所指的失竊現場詢問案情，附近攤販表示，老婦人常忘記車子停放處，而且今天未看見婦人到此停車，但婦人仍堅稱代步車均固定停放在該位置，警方只好詢問其車輛特徵後，在斗六西市場周圍尋找，最後順利在中山路與興北街口尋獲該車輛，警方將車輛交給婦人後，婦人不好意思的騎車離開現場。

斗六派出所長王志豐提醒民眾，不僅是年長者，即便年輕人亦有可能會記錯停車位，尤其每天會有固定行程、停放位置者，只要一變更地點就容易記錯位置找不到車輛，建議民眾將車輛停放好後，以手機拍攝停放地點，就不怕找不到車子了。

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