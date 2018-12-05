進口電子菸零件被高市衛生局裁罰 業者打官司勝訴

2018-12-05 12:52

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名林姓商人3年前進口一批電子菸零組件，被海關移請高雄市衛生局處理，衛生局以違反「菸害防制法」第14條裁罰業者2萬元。林姓業者不服，向市府提起訴願、訴願再審及重開行政程序，都被打回票，林男為此向高雄地院提起行政訴訟，案情大逆轉，法官認定菸害防制法14條管制的「進口菸品形狀物品」，不包括進口電子菸「零件 」（包括主機、電子煙液、煙油或霧化器等）的行為，判衛生局撤銷原裁罰，應重作行政處份。可上訴。

據了解，林姓商人提告主張：菸害防制法第14條所規範「菸品形狀之糖果、點心、玩具或其他任何物品」，被高市衛生局擴張解釋到與菸品形狀不同之電子菸零件，與菸害防制法第14條之規定意旨不符，應不予適用。此外，法規並未制定明確之規範禁止相關物品之輸入、販賣或需經核准後始得輸入以前，原告販賣電子蒸汽機及其他相關物品之行為，應不受限制，更遑論加以處罰。故高市衛生局裁處原告違反菸害防制法，原處分應予撤銷，重開行政處份。

高雄地院行政庭審理認為，菸害防制法14條制定之規範目的，是指外觀具有「菸品形狀」，且須具有「足令未成年人於認知上產生可作為模仿菸品之混淆」之特性，行政機關始得以該法第14條及第30條為裁處。

法官認為菸害防制法14條的「進口菸品形狀物品」，不包括進口電子菸「零件 」（主機、電子煙液、煙油或霧化器等）的行為；至於製造、輸入或販賣非菸品形狀的電子菸（不含尼古丁）或其重要成分或零件的新型態商品，是否應立法管制及如何管制，涉及人民營業自由，亦屬立法政策問題，自應尊重立法機關的決定權限。

原告林姓商人主張裁處處分適用法規違誤，自得提起程序重開之申請。次查，原告於2015年10月7日所進口者均為電子菸零件，為兩造所不爭執，被告高市衛生局所為裁處，處分不當擴張解釋及於與菸品形狀不同的電子菸零件，與菸害防制法第14條的規定不符，違反處罰法定主義。被告高市衛生局依行政程序法，有義務依原告林男申請重新開啟行政程序，重新審查裁處處分之適法性， 以符合依法行政原則。

法官認為，高市衛生局否准原告林男要求行政處分程序重開之申請，於法有違，應予撤銷，並應准予原告要求行政程序重開之處分。可上訴。

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