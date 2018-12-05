認錯仇家開錯槍！槍手被逮GG哀太暴衝

2018-12-05 12:43

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區清水公園附近上月29日發生1輛小客車遭槍擊案，雖無人傷亡，但市警六分局抽絲剝繭、鎖定嫌犯後與市刑大、刑事局八隊、海巡署南部分署等警力兵分多路收網，將陳姓主嫌、3名共犯查獲到案，並起出1把手槍、兩顆子彈。陳嫌落網時後悔不已，說是一時衝動，認錯仇家、開錯槍。

11月29日凌晨2點34分許，蔡姓男子駕車行經台17線南下車道、準備回高雄住處，在接近清水公園處，蔡男車子遭兩輛車牌不詳的汽車尾隨逼車挑釁，其間還傳出鞭炮巨響聲。蔡男不予理會、加速開車離去，但他回家後發現左前車門有1個凹洞，開車到修車廠檢修，竟在車門夾層中發現1顆彈頭。蔡男向警方報案，隨即成立專案小組偵辦。

警方調查得知蔡男生活單純、長年在外地工作，與台南無深刻地緣關係，研判開槍歹徒可能找錯對象。警方調閱多筆資料分析比對，鎖定4名涉案人，同時判斷主嫌持有槍械、影響治安甚鉅。4日警方持搜索票、拘票兵分多路收網，將陳嫌等4名共犯逮捕歸案，也起獲1把手槍、子彈兩顆，並持續追查陳嫌手槍來源。

22歲陳姓主嫌表示，他口中所說的「仇家」，其實是他與朋友餐敘時，喝酒後與他發生糾紛的1名男子，他不知對方真實姓名，但刻意記下對方座車的車型、顏色。29日凌晨，他與朋友相約去看海，僅因在路上發現被害人使用的車子與「仇家」相同，就認定被害人是仇家，憤而逼車、開槍示警，落網後才知道自己找錯對象，因此惹上牢獄之災，懊悔不已。

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