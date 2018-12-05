用大鎖隨機攻擊2女騎士 男子涉殺人未遂求處重刑

2018-12-05 12:31

〔記者周敏鴻／桃園報導〕有多項竊盜前科的桃園市李姓男子，1月17日出獄後，又2度涉竊，桃園地檢署調查，他在3月間2度隨機挑選女機車騎士為目標，用機車大鎖攻擊，涉嫌殺人未遂，因他的犯行引發社會恐慌效應，對被害人造成不可抹滅的創傷，請求法官對李男依法處以重刑。

李男（37歲）因多項竊盜案件，入監服刑1年3月，1月17日才出獄，檢方調查，2月18日他偷竊大園區路旁1輛小貨車內的財物，得手2700元現金、3600元禮券；4月2日他騎車行經平鎮區延平路，又偷竊路旁1輛小貨車內的25萬元現金後逃逸。

警方調查過程中，發現李男除了偷竊外，更涉嫌3月27日、3月31日兩起女機車騎士被攻擊案件，檢方說，3月27日晚間6點多，李男騎車經過中壢區普忠路，無故拿起機車大鎖，丟向正在停等紅燈的女機車騎士，致她背部挫傷。

3月31日晚間8點多，李男騎車行經中壢區林森路時，趁著女機車騎士減慢速度要讓他通過之際，突然拿出機車大鎖，敲擊女機車騎士的左臉、左肩，致她左臉部挫傷、下唇撕裂傷、左肩挫傷等。

李男辯稱所有犯行都不是他所為，但檢方說，監視器拍攝到的嫌犯畫面，身形與李男相仿、衣著相同，認定他涉犯竊盜、殺人未遂等罪嫌，已將他提起公訴。因他用機車大鎖攻擊女機車騎士案件，引發社會恐慌效應，對被害人造成不可抹滅的生理、心理創傷，犯後飾詞狡辯，惡性重大，請求法官依法對李男處以重刑。

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