汪星人車道亂竄 警即刻救援

2018-12-05 12:17

［記者許倬勛／桃園報導］一隻白色馬爾濟斯小狗今上午疑與飼主走失，在桃園市平鎮區延平路及廣南路口閒晃，周邊車水馬龍，小白狗受到呼嘯而過的汽機車驚嚇，在車道亂竄，所幸平鎮巡警經過發現，趁著紅燈連哄帶騙將牠抱回派出所安置，透過網路刊登尋狗啟事，找到焦急的主人。

上午9點多，巡警行經延平路及廣南路口時，發現有民眾在路中央與小狗「對峙」，想將牠抱離車道，未料一人一狗都被困在車陣中，目擊民眾表示，早上8點多時就看見小狗在路口徘徊，時而張望、時而吠叫，似乎在找回家路，企圖穿越馬路時卻被往來車輛驚嚇，在車道上四處亂竄。

員警見狀，立即騎車上前擋住車輛，並一路尾隨小狗到一旁巷弄內，小白狗或許感受到員警愛心，最後「放棄抵抗」，乖乖讓員警抱在懷中，警方原以為飼主就在一旁，經多方詢問後，都不是小狗的主人，員警擔心小狗受傷，帶著小狗讓獸醫檢查，所幸小狗並無受傷，但因為戴項圈、也沒植入晶片，只好帶返派出所。

小白回到派出所不時低嚎，模樣令人疼惜，員警還特地購買美味罐頭讓牠飽餐一頓。警方說，小白很溫馴聽話，應該有飼主，最後透過臉書社群網站張貼啟事，果然楊姓飼主在三小時後看到臉書公告，急忙到派出所認領小白狗，並頻頻感謝充滿愛心的員警。

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