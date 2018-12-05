便利商店廁所內裝針孔偷拍被發現 6天後再偷拍

2018-12-05 12:06

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市王姓男子4月20日進入蘆竹區一處便利商店使用廁所，卻將針孔攝影機黏貼在馬桶疏通器上，偷拍他人如廁畫面，被便利商店員工發現報警，檢方說，王男明知針孔攝影機已被查扣，卻死性不改，6天後又帶著另1組設備，用相同手法想偷拍，再度被逮，已因妨害秘密罪嫌將他提起公訴。

檢方調查，4月20日晚間6點多，王男（32歲）進入便利商店使用廁所，用魔鬼氈、雙面膠將針孔攝影機固定在馬桶疏通器上，讓鏡頭正對著馬桶，偷拍下5位民眾的如廁畫面，直到當天晚間7點多，便利商店員工進入廁所打掃，才發現針孔攝影機並報警。

警方查辦的過程中，4月26日下午4點多，王男再度進入便利商店使用廁所，用相同手法裝設另一組針孔攝影機，還好便利商店員工如廁前，眼尖發現針孔攝影機，才沒讓王男偷拍得逞。

警方循線追查到王男犯案，他坦承不諱，檢方說，王男觸犯妨害秘密罪嫌的罪證確鑿，已將他提起公訴，犯案使用的針孔攝影機2台也宣告沒收。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/