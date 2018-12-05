1歲半女童遭當拳擊沙袋活活打死 媽媽同居人起訴

僅1歲半的幼女（左下）被活活打死，檢方起訴潘母的同居人吳合鎗，潘母（圖右）則另案偵辦中。（資料照）

2018-12-05 11:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕今年9月間台中市大雅區1歲半潘姓女童，被母親的同居人吳合鎗，當拳擊沙袋活活打死，潘母還說謊幫忙掩飾，宣稱是女童跳舞跌倒受傷，歷經2個多月偵查，台中地檢署認定吳男無故處罰僅1歲半的女童面壁罰站，又用腳猛踹女童腹部，導致女童內臟破裂，女童逐漸傷重昏迷，吳男卻返回客廳繼續喝啤酒看電視，施暴過程令人髮指，潘母見倒地的女童，卻認為是「睡著」，遲至深夜10時才驚覺休克送醫不治，台中地檢署依傷害致死罪嫌起訴吳男，至於潘母是否觸法，仍另案偵辦中。

潘姓女童被送到醫院不治之後，醫院懷疑是虐童致死，主動向警方通報，另有看不下去的網友，在臉書「廢料公社」中貼文，指控潘母的同居人施暴（吳合鎗，27歲），引發社會輿論撻伐，不過，中市警局大雅分駐所與檢方偵辦時，潘母不但說謊掩護吳男，宣稱她到屋外晾衣服，沒有察覺異狀，女童應為跳舞玩耍時跌倒受傷，潘母甚至對採訪記者怒嗆「我要告他（採訪記者）」。

吳男被羈押後，檢方調查發現，潘母第一時間說詞是謊言，調查顯示，吳男在案發當天的晚間9時許，因經濟與教養問題，與潘母爭吵，吵完架後他獨自喝酒看電視，潘母到屋外後面晾衣服，女童跟著媽媽，認為潘母太寵女童的吳男，遂把後門關閉，不讓女童跟著潘母，並在客廳聯繫後門的走道旁，罰僅1歲半的女童面壁思過，女童哭鬧不休，吳男下重手，活活把她打死。

調查顯示，吳男先掌摑女童右臉2次，女童摔倒之後，自己扶著牆壁站起來，並伸手拉吳男的腳，不料，吳男竟用右腳猛力踹女童腹部，把女童踹倒，導致肝臟、胰臟破裂，腹腔出血且嘴唇受傷，頭部與頸部鈍傷與挫傷。

女童奮力站起來，雙手扶在牆壁旁哭泣，吳男則返回沙發繼續喝啤酒看電視，任憑女童呼聲逐漸減弱，倒臥走道的地上，更離譜的是，潘母見女兒倒臥地上，卻認為是「睡著了」，只把女童抱到沙發，事隔半小時，潘母當天夜間9時30分要餵奶，發現女童雙拳緊握，全身癱軟，送醫後不治死亡。

台中市政府社會局懷疑，常因金錢等因素爭吵的吳男與潘母，於爭吵後聯合施暴，導致女童慘死，向地檢署告發兩人，女童的父親也告發吳男，不過，檢方調查，尚未發現潘母下手施暴的證據，也無證據顯示吳男刻意殺人，吳男是一時氣憤，毆打腳踹女童腹部致死，觸犯刑法的傷害致死罪起訴，至於潘母是否有過失觸法，目前仍另案偵辦中。

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