幫男友偷拍女同事全裸泡湯 情侶吃官司被訴

2018-12-05 11:49

〔記者周敏鴻／桃園報導〕同在醫院上班的桃園市黃姓男女是一對情侶，1月18日黃女與醫院3名女同事到苗栗縣泡湯，黃男教唆黃女用手機偷拍3女更衣、全裸泡湯等過程，黃女照做，卻還被抱怨：「我要的是全裸的！」「為什麼少一個人？」桃園地檢署今天偵結，已依妨害秘密罪嫌起訴情侶倆。

檢方調查，1月18日黃女（44歲）與3名女同事相約到苗栗出遊並入住一處溫泉會館，黃男（38歲）知情後，要求黃女多帶一支手機，連同她自己的手機，用兩支手機偷拍3女更衣、洗澡、泡溫泉等過程。

黃女依照黃男的指示，偷拍下3名女同事更衣、洗澡、泡溫泉等過程，並將3女穿著內褲走動、全裸泡湯等片段影片，一一傳送給黃男，黃男看過後，還不滿地抱怨：「根本什麼都沒拍到！」「我要的是全裸的！」「而且，為什麼少一個人？」

隔天下午，黃女的3名女同事發現黃女手機裡有異常影片，向平鎮警方報案，警方追查後，依妨害秘密罪嫌將黃男、黃女送辦，檢方說，情侶倆坦承犯案，罪證確鑿，已將他們提起公訴，並沒收偷拍影片與手機等證物。

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