第2屆消防志工表揚 42名熱血菁英護台灣

2018-12-05 11:41

〔記者陳薏云／新北報導〕響應聯合國每年12月5日「國際志工日」，內政部於今日舉行「第二屆全國消防志工菁英暨優良場所頒獎表揚活動」，共有42名消防志工菁英受獎，內政部政務次長花敬群表示，希望藉由各位消防志工的大愛，為社會帶來正面溫暖的陽光。

花敬群表示，災害防救是一份犧牲奉獻的崇高志業，非常感佩民間有那麼多的消防志工、義消人員投入，特別是近年經歷的幾場重大災難，包含高雄氣爆、臺南大地震及花蓮大地震等，都可以看到這群消防夥伴們奮不顧身地前往救災，其熱心熱血相當令人感動。

今年獲得表揚的消防志工菁英有42名，包含救護志工菁英15名、防火宣導志工菁英12名、災害防救志工15名。另外還有服務年資滿40年以上的資深義消43名、優良防火管理措施場所22個單位。

內政部強調，面對自然災害，我們必須做好各種預警跟準備，才能夠因應不可避免的天災。很感謝過去這群消防夥伴們的努力及付出，為了全民的安全犧牲奉獻，訓練從不鬆懈。

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