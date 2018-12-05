花盆惹的禍！ 打鄰居、罵「懶鳥」 夫妻都被判刑

2018-12-05 10:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣劉姓男子和妻子，動手清理屋後水利公地被鄰居堆置的雜物，打破鄰居數個花盆，鄰居父子發現拍照、錄影存證起口角，劉男和妻子各以徒手、持木板毆打鄰居，劉妻並摔鄰居家的白鐵鍋，罵「懶鳥」等髒話，被控傷害等罪，南投地院以共同傷害罪名判處劉男拘役50日、劉妻拘役55日。

劉姓男子和妻子不滿鄰居堆置雜物在屋後的水利公地，要求鄰居清理未果，夫妻動手清理，過程中打破數個花盆，鄰居父子火大拿手機錄影、拍照，雙方吵了起來，劉姓夫妻則各用拳頭、木板打鄰居父子，兩人身上有擦傷、瘀傷。

劉妻後來氣到跑進鄰居屋裏，摔了其廚房一個白鐵鍋，並飆罵「懶鳥」、「哭爸」、「X你娘」、「骯髒鬼」、「打乎你去死」等話，被鄰居父子控告劉姓夫妻觸犯傷害、毀損、恐嚇侵入住宅等罪。

劉姓夫妻否認打人，並稱鄰居故意挑釁，並先攻擊他，「打人的喊救人」，劉妻則辯稱不知「懶鳥」是罵人的話，也沒有恐嚇鄰居。

南投地院法官審理後，認為劉姓夫妻不滿鄰居長期在公地上堆雜物，清理過程中被錄影，應該尋求理性、平和方式解決，而不是用打人、辱罵、言語恐嚇的行為，況且劉姓夫妻否認犯行，也不跟鄰居和解及損害賠償，分別判處劉姓夫妻各拘役50日和55日，都可易科罰金。

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