酒後爆口角 兩派人馬互毆5人掛彩

汐止區一間米粉湯店今天凌晨發生兩幫人馬酒後互嗆，互毆，造成5人受傷掛彩，警方趕抵時兩幫人馬逃之夭夭。（記者林嘉東翻攝）

2018-12-05 10:33

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止忠孝東路一間米粉湯店今天凌晨發生店內兩幫人馬酒後互嗆，引爆打群架，造成5名酒客受傷掛彩，其中徐姓男子背部還有6公分長刀傷，經醫院治療後已無大礙。

警方調查，徐姓男子與8名友人昨晚在汐止忠孝東路一間米粉湯吃飯喝酒，店內隔壁桌另有張姓與5名友人也在聊天喝啤酒。

酒過三巡後，兩桌人馬講話越來越大聲，張姓男子誤認徐男那桌有認識的友人，起身以台語嗆對方「你是在大聲三小！」

徐等人不爽被嗆，與徐互嗆聲，引發大亂鬥，彼此持酒瓶、棍棒互毆，造成雙方人馬共5人受傷掛彩。

兩幫人馬互毆時，另一桌有名李姓男子與張熟識，見張被打，持不明刀械砍傷徐，造成徐左手背、後頸有6公分長的刀傷；李行兇後，將刀械丟到基隆河內後逃逸。

轄區警方獲報趕抵，雙方人馬一哄而散，傷者自行就醫，經醫院救治後已無大礙。警方上午已逮到李姓男子，訊後將他依傷害罪嫌函送法辦。

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