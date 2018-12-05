男子酒後口角潑酸妻、兒 還刺傷兒子頸部逃逸

台中太平凌晨傳家暴，嫌犯酒後與妻兒衝突，竟拿刀刺兒，並對妻兒潑硫酸後逃逸，警方對案發現場拉起封鎖線（記者蘇金鳳翻攝）

2018-12-05 09:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天凌晨1點多，中市太平區發生家暴案，58歲的吳姓男子酒後不明原因與妻、兒子發生口角，吳男竟拿刀刺傷兒子的頸部，並用硫酸潑兩人，鄰居趕忙報警送醫，幸暫無生命危險，而吳男行兇後逃逸，警方全力追緝。

警方表示，吳男今天凌晨酒後，與55歲的王姓妻子及34歲的兒子發生言語衝突，而吳男竟拿鹽酸潑灑兩人，並且還持刀刺向兒子的頸部，造成兩人被灼傷，兒子頸部有5公分刀傷，不斷的出血。

其中王姓妻被硫酸潑灑的面積相當大，不但胸口及臉部都受到灼傷，眼睛也被噴到。

鄰居在案發時，聽到救命聲，出門看到案發現場，母子兩人受傷的情形，便趕快報警叫救護車，而消防人員到現場時，母子兩人已意識不清，緊急 將兩人分送到台中榮總及中國附醫搶救，幸好兩人目前意識尚清楚，已無生命危險。

而警方趕到現場時，吳嫌已逃走，警方正全面追緝中，而案發現場亦被警方拉上封鎖線，進行採證。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/