偷拍男友GG傳LINE群組 女竟辯「又看不到臉」

2018-12-05 09:11

〔記者王俊忠／台南報導〕黃姓女子與男子阿勇交往後，黃女涉在自己位於台南市安南區住處兩次偷拍阿勇的下體生殖器，還有一次在摩鐵偷拍男友的背部全裸。她還把其中1張男友生殖器照片以手機line軟體傳送到一個有45人的群組。黃女竟辯稱照片沒有臉部，外人無法得知那是阿勇。

台南地院法官打臉黃女的說法指出，刑法偷拍罪只規定是否偷拍他人非公開活動或隱私為要件，對能否辯明照片中人物身分，並不在偷拍罪規範內，因此依偷拍、散布猥褻物兩罪合併判黃女60天拘役，得易科罰金定讞。

判決指出，黃女與阿勇於2012年經友人介紹認識、發展成男女朋友關係，2016年兩人交往期間，黃女未獲得阿勇同意，在她南市安南區住處以手機拍下阿勇下體生殖器照片兩張；還在北區一家汽車旅館拍下一張阿勇睡覺時的背面全裸畫面。

2016年間，黃女以自己手機把其中一張阿勇生殖器的照片傳到line的某一個群組上（此群組有45人），讓群友們得以共見共聞，直到2017年4月某日，阿勇經他人告知、獲悉自己下體私密照片被女友公開的糗事，憤而向檢警對女友提告。

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