少校性侵同袍賠60萬元 2審認情堪憫恕改判緩刑免關

吳姓少校涉嫌憑藉酒意，利用身材優勢，將小樺強壓在床性侵得逞。（情境照）

2018-12-05 08:19

〔記者鮑建信／高雄報導〕吳姓少校與軍校同學小郭（化名）及郭的女友小樺（化名）3人租屋同住，被控酒後性侵小樺，被地院依妨害性自主罪，判處徒刑3年4月，高雄高分院認為吳深具悔意，賠償60萬元和解，改判2年徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

判決書指出，103年6月間起，吳姓少校（已退伍）等3人一同承租高雄市某公寓居住，隔年3月某日晚間，吳趁小樺進入他房間索取香菸，涉嫌憑藉酒意，並利用身材優勢，將她強壓在床，涉嫌強吻嘴唇、撫摸胸部及下體，甚至性侵得逞。

據了解，吳隔天傳了「昨天的事我很抱歉，對妳造成傷害」、「不敢要求妳繼續把我當姊姊，但我還是會把妳當妹妹」的簡訊給小樺。

小樺事後選擇隱忍，並與小郭結婚，3人仍住同一個屋簷下，但疑似走不出陰影向其夫坦白，小郭氣得找吳男理論，吳並寫下「本人於104年間因酒後於小樺非自願之情況下，與小樺發生性行為，自願賠償其精神損失新臺幣壹佰萬元整，特立此據為憑」的字條。

高雄高分院以吳坦承犯行、達成和解、2人平日以「姊妹」互稱等理由，符合情堪憫恕要件，從輕發落。

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