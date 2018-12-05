貴婦奈奈夫妻害慘主播、民代 台大名醫公公也停診失聯

貴婦奈奈與老公黃博健。（翻攝自臉書）

2018-12-05 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕網紅貴婦奈奈（蘇陳端）和丈夫黃博健創立的醫美診所「杏立博全」，11月30日傳出惡性倒閉，被害股東指控貴婦奈奈夫妻捲款潛逃，涉嫌詐欺，目前檢方已分案調查，發布境管。

綜合媒體報導，黃博健來自醫生世家，父親黃立雄是嘉義婦產科名醫，有個哥哥在台大醫院當醫師。黃博健高中畢業後以公費生身分考取陽明大學醫學系，但畢業後違反分發偏鄉服務6年的規定，遭到衛生署提告追討補助費用，醫師執照也被扣留。

當初黃博健開杏立博全醫美診所時，由其父親黃立雄掛名擔任院長。而黃立雄在台大雲林分院原訂週五有婦產部門診，但這2個禮拜均已停診。台大醫院昨表示，黃立雄目前為雲林分院兼任醫師，已算退休，只有門診時間才會出現，目前確定整個12月都請假。

因黃博健消失，消保官表示，要處理後續求償事宜，需找到該診所負責人黃立雄出面，但北市衛生局目前還找不到黃立雄。

貴婦奈奈夫妻還被周刊王爆料指至少倒債7億，拿前出來投資的受害人甚至包括新聞主播、民意代表，還有黑道背景人士。一名砸了數百萬元的債主痛罵黃博健，之前跑去杜拜玩，坐擁數輛名車，吃香喝辣，怎麼說倒就倒？

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