酒駕撞車仆街被警察包圍 6旬婦嚇到3度漏尿

邱婦被警網圍捕，撞上警車在路口摔車落網。（記者余衡攝）

2018-12-04 22:40

〔記者余衡／新北報導〕年約60多歲的邱姓婦人今晚9點多酒後騎機車上路，途中搖搖晃晃遭警方起疑攔查，不料心虛的邱婦不服攔檢，從新北市土城區永寧路一帶開始逆向，沿途行經中央路三段、金城路一段騎車近1公里，警方見狀立即呼叫線上警網支援。

一路逆向行駛的邱婦，最後在忠義路口撞上警用機車後當場仆街倒地，警方以優勢警力上前包圍，不料邱婦竟還緊握住油門拼命加速，員警見狀靠近壓制阻止，邱婦當場嚇到漏尿。

員警將邱婦扶至路邊，給予飲水，並進行酒測，過程中邱婦二度漏尿，但酒測值仍達0.42當場被警方帶回，不料邱婦仍有尿意，坐進警車時又排出部份尿液。

員警表示，邱婦過去就曾酒駕被抓，因此對她印象深刻，不料她仍沒收到教訓，邱婦逆向路段車潮眾多且靠近土城交流道，瘋狂行為形同玩命，目前全案正依公共危險及妨害公務罪偵辦中。

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