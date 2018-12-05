抓到「長髮版韓總」 警私下問：沒抓錯人吧！

竊嫌許男頭髮比較長，但禿頭位置與韓國瑜相同，警方私下戲稱他是「長髮版韓總」。（記者王捷翻攝）

2018-12-05 00:05

〔記者王捷／台南報導〕許姓男子在台南市區一個月內連犯10多件竊案，警方逮到本人後很驚訝，發現他跟準高雄市長韓國瑜有明星臉，比起本尊，許男除了更為消瘦，頭髮也比韓總長，但禿頭位置相同，來回確認了2次他的身分，還問「你確定就是許男？」許男坦承後，警員私下問他，有沒有人說他很像韓總？許男沒有回應，警方也私下稱他「長髮版韓總」。

35歲的許男有多項竊盜前科，也涉一件竊案未到地檢說明遭通緝。他做過許多工作，但吃不了苦，常常一、兩個月就離職。他向家裡要錢，與家人起口角，離家靠行竊維生，下手的目標都是無人管理的工地，還有民眾放在機車踏墊上的背包或財物。

這一個月來，許男橫跨台南3個行政區域，犯下10多件竊案，每次都是步行犯案，還特意往沒監視器的小巷子鑽，讓警方很難逮到他。不過，他在偷機車時漏了餡，一名被害人機車鑰匙忘了拔，許男將車騎走，棄置在他投宿的廉價飯店附近，被民眾發現轉報警方。

警方急忙趕到飯店逮人，沒想到一開門警員發現許男很面熟，簡直像韓國瑜翻版，只是雙頰更為凹陷、頭髮多了點。一查了證件發現，短髮版的許男，跟韓國瑜根本明星臉，當時警方為了確認身分，還問他是否就是許男？

許男回答名字與證件號碼，警員核對沒錯後才敢上銬，帶回警所，其他警員看到，還問他，有沒有人說他像韓國瑜？但許男沒有回應。由於許男實在跟韓國於太像，只是頭髮多了點，被警方私下笑稱是「長髮版韓總」，連警官看到通緝資料，也忍不住再次核對許男身分，確定沒抓錯人。

許男落網後供稱，他偷的東西都拿去網拍，沒有說出銷贓管道，目前警方已將他依竊盜罪嫌函送。許男居無定所，有逃亡及連續犯案疑慮，地院裁定預防性羈押，警方目前還在清查許男所犯竊案，調查銷贓管道。

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