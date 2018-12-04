箱屍港女父親凍未條 跨海請求台灣協助

2018-12-04 20:44

〔記者吳政峰／台北報導〕香港女子潘曉穎今年2月來台旅遊，慘遭同行男友陳同佳殺害裝箱棄屍，驗屍後確認為一屍兩命的慘案。雖然陳同佳已被港警逮捕，但港方無法偵辦境外殺人案，全案延宕至今，潘父擔心兇手逃過法網，跨海請求我國檢警協助，法務部昨天轉請陸委會協助辦理，盼能將陳同佳遣送來台受審。

事實上，承辦本案的士林地檢署早在3月16日及4月26日就向香港提出刑事司法互助請求，卻均被「已讀不回」，這次是否能如被害人家屬所願，透過台灣幫死者伸張正義，考驗港方的積極度。

法務部指出，士檢認為，陳同佳的犯罪動機、犯意形成及犯案細節，仍有諸多疑點尚待查明，兩度請求香港提供司法協助未獲回應；潘父深恐嫌犯無法在港訴追，多次懇請我國檢警向港方提出請求，盼將陳同佳遣送來台依法訴追，士檢於3日函請法務部，向香港提出遣送嫌犯來台受審請求，已以最速件方式，轉請陸委會協助辦理。

法務部強調，日前香港律政司檢控官「未」循台灣刑事司法互助規定，函請士檢提供協助，士檢旋即提供相關情資供香港檢警機關使用，期盼日後港方本於互惠原則，提供我國相同協助；另呼籲香港政府重視本案，儘速提供相關協助，遣送陳同佳來台接受偵查及審判，早日查明案情，使被告接受應有制裁，以實現司法正義。

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