心臟裝支架男登山昏倒 命喪波津加山

64歲林姓男子今天登波津加山昏倒，經急救不幸不治，空勤隊出動直升機到吊掛遺體下山。（記者歐素美翻攝）

2018-12-04 20:12

〔記者歐素美／台中報導〕64歲林姓男子今天與友人共4人，從南投到台中市和平谷關攀登波津加山，在接近三角點時，林男突然不適昏倒，同行友人報案，台中市消防局隊員蘇進達剛好在波津加山進行自主訓練，不到半小時即趕抵現場為林男CPR急救，林男有心血管疾病，裝有支架，消防人員急救1小時仍無效，宣告死亡，最後由空勤總隊出動直升機吊掛下山，遺體交由家屬領回。

台中市消防局說，林男今天上午與友人到和平區攀登波津加山，上午11點左右，一行人走到步道約3公里處，快接近三角點時，林男突然身體不適昏倒，友人隨即報案，指稱患者有心血管疾病並裝有支架，目前尚有呼吸。

消防局隨即透過護理人員回撥了解患者病況，但林男友人說，林男已無呼吸，護理師立即教導友人實施CPR，谷關分隊隊員蘇進達當時正在波津加山進行自主訓練，立刻趕赴現場，於11點28分即接觸患者，發現林男已無生命徵象，仍實施CPR急救；谷關分隊長等消防人員隨後也趕到現場。

消防人員急救1小時以上，林男仍未恢復呼吸，消防局透過電話與林男兒子通話，家屬同意放棄急救，隨即將林男遺體搬移至波津加三角點（3.6公里處），同時申請直升機吊掛。

下午4點多，空勤隊直升機從清泉崗機場起飛，4點40分成功降落東勢河濱公園，將林男遺體交由家屬帶回。

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