男右鉤拳打阿桑 警員嗆到他不敢當「議員」

2018-12-04 22:40

〔記者王捷／台南報導〕「台灣民政府」爭議頻傳，今年涉嫌賣台灣民政府證件吸金，又傳出有「議員」打婦人被告傷害。這名揮出右鉤拳打人的吳姓「議員」，到了警分局做筆錄時嗆警方，要尊重他有議員身分，反被警員洗臉，回嗆他這裡是台灣，要是吳男堅持自己是台灣民政府的議員，恐怕涉內亂罪，讓吳男放棄議員身分。

這件傷害案起因是，56歲吳姓男子不滿民政府黨員林姓歐巴桑帶午餐進辦公室，他告誡林婦辦公室內不能攜帶食物，林婦一回頭就用三字經問候，吳男氣得揮出右鉤拳，往林婦頭上招呼，打得她一個踉蹌、便當掉地，接著摸摸頭離開。

吳男以為林婦得到教訓，卻被警方告知他涉嫌傷害案，要到警分局製作筆錄。吳男到分局後相當不滿，面對警員筆錄詢問吳男從事什麼職業時，他挺直腰桿，要警方尊重一點，他可是議員身分。

警員看吳男不是熟面孔，還以為聽錯，反問「什麼議員身分」？這時吳男才說，他是台灣民政府指派的「州議員」。警員反嗆，這裡是台灣，如果他堅持要用台灣民政府議員的身分做筆錄，可能涉嫌內亂罪，吳男聽完後，氣焰一下熄火，放棄用議員身分做筆錄，筆錄工作欄位改成「自由業」。警方做完筆錄後，將他依傷害罪嫌函送。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/