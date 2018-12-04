高志鵬前助理拉扯員警 判刑5月定讞

2018-12-04 19:53

〔記者張文川／台北報導〕立委高志鵬前助理張志維，去年1月涉酒駕被攔獲後拉扯員警，同車的立委葉宜津辦公室前執行長陳昭彰也拉扯警員手腕，雙雙被送辦起訴；新北地院今年4月依妨害公務罪，判張志維5月有期徒刑，張酒駕無罪，陳昭彰妨害公務也判無罪；高等法院今駁回檢方與張男上訴，張判刑5月、陳無罪定讞。

判決指出，去年1月16日晚間9點多，張志維酒後駕車載陳昭彰回家，因違規停車而遇警盤查，張消極配合，遲不出示證件，陳則出示印有「葉宜津辦公室」的名片，警員仍要依法辦理，張突然伸手欲奪取警察手中的名片，陳男也出手拉扯警員手腕。

警方立即逮捕2人送辦，張志維於案發4小時後的酒測值為0.15毫克，檢方偵查後認定回溯至開車時應為0.45毫克，依公共危險、妨害秩序罪嫌起訴張志維，依妨害公務罪嫌起訴陳昭彰。

一審新北地院法官依警方密錄器畫面判定，張男確實出手拉扯員警的手，想拿回名片，藐視公權力，判刑5月；酒駕部分則認為呼氣酒精代謝率因人而異，張男在現場並未答非所問或意識模糊、站立不穩等情形，檢警也未能證明他未通過走直線、同心圓測試等，公共危險判無罪。

陳昭彰涉妨害公務方面，一審認為陳男只是握住警員手腕，時間很短暫、約2秒隨即放手，沒有積極攻擊行為或恐嚇脅迫，不符「強暴脅迫」要件，也判無罪。

檢方不服，提起上訴，張男也針對有罪部分提上訴。

高院審理時，傳喚檢方引據的「吐氣中酒精含量倒推計算過程」論文作者陳高村教授為鑑定人，陳證稱，論文中的代謝率調查並非他做的調查，論文中有舉出數個參考文獻，得出代謝率會有3個，他並未探討這些論文的樣本數。

合議庭因此認為，檢方引用陳論文中所提的酒精消退率數值（每小時消退0.0628毫克），尚不能算是科學鑑定的數據，不能直接引用來推估張男4小時前的酒測值，因此張男酒駕仍判無罪，妨害公務有罪；陳男也維持無罪。全案確定。

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