通緝犯開贓車拒檢衝撞警車 警開3槍逮人

警用機車遭撞倒拖行。（記者余衡攝）

2018-12-04 19:15

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城警方今天下午巡邏時，發現一部紅色轎車闖紅燈，查詢車牌發現是贓車，尾隨攔查，不料，駕駛鄧姓男子拒檢，還倒車衝撞警用機車，員警對空鳴槍無效後，開槍射擊紅車左後及左前輪，最後破窗逮捕鄧男，但車內其他兩名男子則趁亂逃逸。

據了解，現年41歲的鄧男涉入毒品案遭通緝，他昨天在新北市三峽區竊取紅色轎車，今天下午開著贓車載兩名友人外出，行經土城青雲路闖紅燈，引起員警注意，尾隨查緝，路況不熟的鄧男開進死巷，被兩組員警前後包夾。

員警上前敲窗示意受檢，鄧男起初還假意配合找證件，但隨後他突然打倒車檔撞擊警用機車，拖行了約20公尺，警方見狀對空鳴槍，動用破窗器，喝令停車，見鄧男仍不停車，又開了兩槍，分別擊中左後、及左前輪。

困獸之鬥的鄧男持續倒車約50公尺，又擦撞多部汽機車，最後車子無法行駛狼狽投降，車內兩名友人則趁亂逃逸，目前全案正由警方依妨害公務、竊盜及毒品通緝等罪名持續偵辦中。

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