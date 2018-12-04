打柯器官移植案涉妨害秩序？ 台北市刑大明傳喚吳祥輝

2018-12-04 18:07

〔記者林欣漢／新北報導〕蝴蝶蘭文創董事長吳祥輝在九合一地方選舉期間猛打台北市長柯文哲器官移植案，台北市刑大日前以妨害秩序（恐嚇公眾）等案，通知吳祥輝明天（5日）到案說明，吳祥輝今晚表示，是有網友惡意檢舉他臉書上的言論，會到案瞭解情況。

吳祥輝說，與柯文哲本來無冤無仇，從不相識，選舉期間柯文哲手下的網軍，在網路上霸凌異議者，1000多個假帳號「到我粉絲團拉屎撒尿」，若是在黨外時期，他才不會到案，「讓你拘提」，現在反而要去瞭解情況，並對每個妨害他名譽的人追究到底，除了刑事，也會要求民事賠償。

吳祥輝曾出版作家伊森．葛特曼寫的「屠殺」一書中文版，該書內容指「柯帶病人到中國進行器官移植」、「柯確知所有器官都會來自法輪功」，吳還刊登報紙全版廣告，指柯文哲涉入活摘器官買賣爭議。

吳祥輝也常在個人臉書對柯文哲開戰，像是「我的寶刀一出鞘，不祭血就不會收」、「摧毀柯文哲已是我最謙卑的一個人生目標」、「不是柯文哲死就是我死」等語，有網友向警方檢舉吳涉及散播恐嚇、威脅言論，質疑吳有「攻擊北市府首長傾向以及有大規模攻擊特定市民意圖」。

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