打火兄弟花6天滅紙廠大火 廠方、慈濟連袂送暖

紙廠、慈濟連袂送暖給打火兄弟。（記者洪臣宏攝）

2018-12-04 17:50

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區一家紙廠10月間傳出火警，消防局花了6天日夜不停終於撲滅火勢，廠方今天捐贈200組高階防毒面罩致謝，慈濟也加碼50組面罩及愛心麵包，共襄盛舉。

大寮區鳳林一路一家紙廠10月18日發生火警，由於廠區面積廣大，現場堆置許多易燃物品，高市消防局出動林園、大寮、鳳翔等逾11個分隊、41車、240人次救災，歷經6天日夜搶救，於24日晚間完全撲滅火勢。

紙廠總經理許峯睿、慈濟防災中心召集人潘機利今天送來面罩及愛心麵包等物資致謝，由消防局第三大隊長王國泰代表接受。

許峯睿表示，當時看到大隊長穿梭現場坐鎮指揮，腳都起了水泡，知道消防員有防毒面罩的需求，捐出200組的防毒面罩感謝辛勞救災。潘機利說，該紙廠願意取之地方、回饋地方，慈濟感同身受，加碼捐贈以盡點微薄之力。

王國泰說，搶救類似長時間、開放式場域的火災，火場周圍空氣中往往夾雜燃燒廢氣、粉塵、PM2.5等刺激性物質，消防人員於救災中吸入肺部，長時間下恐造成消防人員呼吸道危害，影響健康，這次獲捐贈防毒面罩，相信能為消防人員帶來更好的呼吸道防護，減少職業傷害。

林園分隊長何信育表示，有了安全的防護，消防人員不僅能更完善保護自己，同時也能更安全的投入救災工作，加快救援效率。

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