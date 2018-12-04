雞雞破皮怪醫生沒治好 男揮刀怒砍GG了…

2018-12-04 17:49

〔記者溫于德／台北報導〕章姓男子生殖器破皮，認為求診未獲根治，不但向醫師要求賠償，還要對方陪他去找其他醫師看診；醫師不理他，竟遭他持刀砍殺，章男被依殺人未遂罪起訴。台北地院審理認定章男沒有殺人動機，改依普通傷害罪判1年徒刑，可上訴。

去年9至11月，章男到診所看診，但他認為病沒被治好，向醫師索賠30萬元，還要求一起去找其他泌尿科醫師看診。

判決指出，章男遭醫師拒絕後，立刻拿出藏在口袋的摺疊刀刺殺，導致醫師頭皮、手部撕裂傷，右手食指神經也被砍斷；直到同診所另名醫師喝斥，章男才逃離現場。章男事後向警方自首。

章男在法院審理期間否認殺人犯意，他聲稱，生殖器破皮才去診所打針，卻導致全身紅腫又痛，因此打了醫師幾拳，拿刀劃了2下。

法官審理後認定，依據章男及證人說法，章男發動攻擊時並未對醫師身體特定部位攻擊、以達致命目的，因此僅能依傷害罪論處；此外，章男犯後主動赴派出所自首，依法已符合減刑要件，改依普通傷害罪論處。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/