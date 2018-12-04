「夜渡資」談不攏硬上 商人反咬舞姐獅子大開口

2018-12-04 17:10

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄嚴姓商人前年5月從苓雅區某舞廳帶舞姐「出場」，載往汽車旅館想翻雲覆雨，卻因「夜渡資」談不攏，舞姐抵死不從，雙方不歡而散，舞姐事後驗傷怒告嚴男涉嫌性侵，但下體沒驗出男性DNA，高雄地院一審僅依性侵未遂罪，將嚴男判刑2年。可上訴。

判決指出，外號「阿賢」的嚴姓男子2016年5月20日凌晨3點15分左右，在苓雅區某舞廳消費時，買一名舞姐全場鐘點費（即每小時1200 元，全場須支付至同日清晨7點）帶出場，載往摩鐵開房休息，性交易價金卻談不攏，嚴男心生不滿，涉嫌將舞姐推倒、壓制在床，脫去她的衣物，雙手壓住舞姐的手，以腳扳開被害人雙腳，企圖性侵，舞姐不斷反抗、哭泣，嚴男才作罷，當天清晨6點左右，先行駕車離去。

被害舞姐事後打電話向友人哭訴，友人建議報警，警方據報調閱監視器錄影畫面，查悉上情。

被害人泣訴，一度被嚴男性侵插入，她抵抗推開；嚴男則矢口否認性侵得逞，反指女方獅子大開口，要求加碼買兩個全場2萬4000元才肯跟他做愛，他認為遇到仙人跳才作罷，還說「若這麼貴，要找更漂亮的。」

高雄地院一審痛批嚴男以金錢物化女性，價值觀念嚴重偏差，但因被害人下體並未驗出嚴男DNA，合議庭僅依性侵未遂罪將他判刑2年。可上訴。

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