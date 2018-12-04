童仲彥：姚文智「退出政壇過」了 願當他補選立委的志工

童仲彥說，姚文智已信守競選承諾「退出政壇過」了，願意當姚文智補選立委的志工，畢竟大家還是朋友。（記者張文川攝）

2018-12-04 16:48

〔記者張文川／台北報導〕即將卸任的台北巿議員童仲彥6年前質詢時，質疑時任台北市長郝龍斌之妻高閬仙是否有收人鑽石？高閬仙自訴控告童仲彥加重誹謗，一審判童仲彥無罪，二審改判拘役59日，但最高法院發回更審，高院今天開庭，童仲彥說，質詢是議員的職責，此案與郝龍斌的民主素養有關係，「（市議員）徐弘庭質詢也曾說柯文哲有特殊性關係，柯文哲就沒有告徐弘庭啊！」

正巧，台北地檢署今天上午偵結姚文智控告童仲彥誹謗案，處分不起訴，起因是童仲彥今年4月質疑姚文智舉辦的「422機蛋大遊行」發放走路工。對此，童仲彥庭訊後說，他揭發弊案的SOP一向是一定要有錄音帶或錄影帶，要有證據，郝案和姚案一樣都是有證據的，不起訴的結果很正常。

童仲彥說，姚文智已信守競選承諾「退出政壇過」了，「我支持姚文智再出來競選這次的立委補選，如果姚文智回來參加補選，我願意當他志工；如果姚文智4年後再回來參選市長的話，我也願意以一般公民的身分來支持他；畢竟一件事歸一件事，大家還是朋友。」

丁守中的驗票律師代表葉慶元，今天也以高閬仙的委任律師身分到庭。童仲彥說，這次驗票大家都只注意那位正妹律師，「真正帶頭的葉慶元律師今天卻還來開庭，我想他應該要認真一點，應該留在驗票場所，不要一直跟童仲彥來這裡（高院）開庭，認真一點！」

童仲彥於2012年11月15日市議會總質詢時，爆料質詢郝龍斌：「你老婆有沒有收過人家鑽石？」還說，「我在這邊舉報，會將相關證據送特偵組」，接著播放某男子的錄音陳述「工信潘董」贈送高閬仙價值4、500萬元鑽戒，質問：「工信潘董當初是否承包花博、新生高？您夫人是否收了他的鑽戒？」

高閬仙自訴控告童仲彥誹謗，童反控高閬仙誣告。一審判兩人都無罪；二審認定童仲彥的資訊來源可疑，未盡查證義務，有誹謗故意，今年2月改判童拘役59日可易科罰金；最高法院認為二審判決理由不備，且調查也未盡詳盡，今年8月發回更審。

今天庭訊時，童仲彥聲請勘驗原始完整的錄音檔案，重新譯文，因為一審做譯文者可能聽不懂台語，有多處失真或未譯出；葉慶元則強調要確定錄音檔案是完整、未經剪接變造過，才有重新勘驗的意義，向法官聲請抄錄檔案光碟進行比對。法官說給雙方3週時間進行，再安排下次庭期。

葉慶元庭訊後說，這個案子很清楚，童仲彥議員的指控完全是不實的，童仲彥從一審、二審打到現在好幾年，完全沒有舉出任何事實來證明，法院唯一可以判他無罪的原因是他是在議場講的，有言論免責權，那我們是不是該鼓勵議員可以在議場內完全沒證據就無的放矢，去侮辱公務員和配偶的節操，此事自有公評。

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