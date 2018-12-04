男疑攜農藥輕生成浮屍 卡佳冬海岸消波塊

2018-12-04 16:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕海巡署人員昨天下午在屏東縣佳冬鄉海岸昨天下午發現一具浮屍卡在海岸邊的消波塊，確認是日前疑似輕生的31歲詹姓男子。

蔡姓漁民前天通報，在佳冬頂寮沙灘發現行動電話1具、個人背包、拖鞋1雙及農藥1瓶，疑似有人輕生遺留。海巡署獲報，派出5車12人擴大搜索，聯繫家屬到場，家屬指認物品屬是詹男所有，海巡署安檢所人員昨天下午在頂寮海堤左前方消波塊發現其大體；當時附近也有漁民在岸際作業，驚見有浮屍卡在消波塊。

海巡署人員通報詹男家屬前來指認，確定就是詹男屍身，家屬指出，詹男患有精神疾病，近日天氣不穩定，精神狀況也跟著不穩定。家屬悲痛之餘，仍相當感謝海巡署安檢所派員協助搜尋。

南部分署第六岸巡隊呼籲，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路，所有人若適時關懷身邊家人及朋友可能不幸的意外發生，若民眾於岸邊發生緊急危難事故，可隨時撥打海巡「118」服務專線，海巡署將立即派員協助。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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