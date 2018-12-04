神棍軟硬兼施、諷刺調侃想性侵 女子堅守最後防線

2018-12-04 16:22

［記者楊政郡／台中報導］「環環」（化名）因男友開刀加上生活不順，經友人介紹到桃園市大園區某神壇石姓男子問事數次，石男到「環環」苗栗縣住處看風水，誆稱宅內有吊死鬼，且性生活不順、卡到陰，讓他幹10分鍾，氣就會通，企圖強脫其內衣、拉她內褲窺視陰毛，女子反抗，下逐客令，石男還說會給1萬元還可有高潮，以手指強行要插入，因「環環」兩腿夾得很緊才未遂，台中高分院依妨害性自主未遂判2年徒刑。

判決書指出，2016年7月「環環」生活不順遂，男友生病開刀，經友人介紹前往桃園市大園區石男的神壇問事求助數次，同年9月「環環」男友開刀，石男得悉後，就說是「環環」卡到陰所致，為求心安，「環環」與男友前往求教，石男說是兩人性生活不協調所致。

同年9月26日石男藉故為「環環」看陽宅風水，到苗栗縣竹南鎮「環環」住處，要為她消災解厄，持毛筆在她背上筆畫符咒，竟突然將她上衣連同運動型內衣以手拉起，露出胸部，「環環」要拉下來遮胸部還拉不下來，石男又撫摸背部，「環環」受驚嚇後，喝令他離開住處，但石男完全不理會，還說「環環」對神明的降駕不尊，她是下面氣不通，如果讓他幹10分鐘，氣就通了，且可享受高潮，其男友會住院是因為幹到「環環」的緣故等語嘲諷。

石男還將「環環」推倒在臥房床上，手伸入上衣、撥開內衣抓、握胸部親吻，又脫下褲子及內褲，撫摸「環環」下體，調侃謔稱陰毛長成這樣，性需求很大喔！其男友一定很久沒有幹等語，又以手指要強行插入下體，因「環環」奮力以雙腳夾住才未得逞。

但直接來沒得逞，還以會給「環環」1萬元，來幹10分鐘就有1萬元額外收入，還有高潮可享受等語訕笑，「環環」嚴詞拒絕且喝令其離開住處。

「環環」供稱，石男說她下面的氣都堵住了，神明在他身上，幹10分鐘氣就通了，一隻手伸進衣服抓胸部、捏乳頭，她一直哭，石男還跨坐到她身上，用生殖器抵住，還笑說胸部這麼大，就知道妳男友沒有常常親妳，還說胸部有硬塊、有乳癌，不讓神明處理，沒有半年就過世。

石男在法庭上都否認性侵、犯罪，法官認為被害人指述明確，被告犯行明確，一審苗栗地院判2年，二審台中高分院維持2年。

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