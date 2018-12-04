袁主民怒告立委黃國昌：要打擊楊秋興 不要搞錯對象！

袁主民前往高雄地檢署按鈴控告立委黃國昌等3人涉嫌毀謗，他強調與台糖土地承租、轉租案完全無關，「黃國昌等人要打擊楊秋興，搞錯對象了！」（記者黃建華攝）

2018-12-04 15:54

〔記者黃建華、葛祐豪／高雄報導〕遭時代力量立委黃國昌等人指控，涉嫌以「人頭」承租台糖土地，再高價轉租牟利的前高雄縣長楊秋興秘書袁主民，今天下午前往高雄地檢署按鈴控告黃國昌等3人涉嫌毀謗，他強調自己與該台糖土地承租、轉租案完全無關，也10年沒和楊秋興接觸聯絡了，「黃國昌等人要打擊楊秋興，搞錯對象了！」

時代力量立委黃國昌與兩名新科高雄市議員當選人黃捷、林于凱今天上午召開記者會指控，台糖位於鳳山區明頂段的一塊地，出租後縱容承租人將土地違法轉租、開起火鍋店、KTV和酒店，並指幕後牟利的是前高雄縣長楊秋興的袁姓秘書和謝姓女子。

不滿無端遭指涉入這起台糖土地轉租牟利案的袁主民，今天下午3點前往高雄地檢署按鈴控告黃國昌等3人涉嫌毀謗。

袁主民指出，這筆台糖承租案是13年前的事，13年前他根本不認識承租土地的吳姓男子，而是3年前爬山認識謝姓女子，經由謝女才認識吳男。

袁主民強調，歡迎檢調單位調查他與吳姓男子間有無任何金流。

袁主民並指出，楊秋興擔任高雄縣長時，他的確是楊秋興的秘書，但他只負責議會公關聯絡事宜，此外，他與楊秋興已10年沒有任何接觸聯絡，目前是擔任立委劉世芳的特助，不過稍早，民進黨立委劉世芳接受本報記者採訪表示，袁先生確實今年年初在鳳山協助她跑基層，不過未支薪，「現在沒在我這邊」，初選結束後就沒有工作關係。

劉世芳下午再度強調，在她宣布退選後，夥伴們已卸下特助職位，回到自己的工作崗位，各自努力，針對黄國昌今天召開記者會的影射内容，劉世芳呼籲相關單位查明。

袁主民表示，他還在綠營，痛批黃國昌與2名時代力量新科議員，「要打擊楊秋興也查證一下，不要搞錯對象了！」

被媒體問及該筆台糖轉租土地是否有違法使用？袁主民強調，他與該土地完全無關，並不清楚內情。隨後進入雄檢，正式遞狀控告黃國昌、黃捷、林于凱等3人涉嫌毀謗，雄檢已受理，將分案偵辦。

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