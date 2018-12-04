工人酒駕被攔查 竟加足油門衝撞害警腦震盪

2018-12-04 15:16

〔記者鄭景議／台北報導〕51歲的李姓工人，2日凌晨4時酒後騎車經過台北市復興北路35號，遇到松山分局中崙派出所員警蘇胤鴻執行路檢，李男慌張下，居然趁著蘇員不注意加足油門想逃逸，直接撞上蘇員雙雙倒地，李男被其他趕來的員警壓制逮捕，蘇員送醫後發現有輕微腦震盪，所幸經診斷後傷勢無大礙。

警方調查，李男今年7月才因酒駕被攔查，遭吊銷駕照，他竟死性不改，又酒駕上路；他供稱，前一天晚上自己在家喝了3罐500C.C的啤酒，到了凌晨覺得酒已經退了，就騎車要前往位於新生南路的工地上班，沒想到會遇到路檢。

李男辯稱，他並非有意要逃跑才衝撞員警，是當時員警引導他向路邊，他慌張下不慎把油門壓太大力，才會衝撞員警，警方訊後仍依公共危險、妨害公務、傷害罪等罪嫌將李男移送法辦。

員警蘇胤鴻年僅25歲，他的同事指出蘇員平時執勤認真，工作投入，常常執行酒駕攔檢勤務；蘇員當時英勇將李男攔下，與李男機車雙雙倒在路旁，就醫後診斷出左臂、左膝、下巴處有輕微擦傷，還有輕微腦震盪，所幸無大礙，目前也已回到工作崗位中。

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