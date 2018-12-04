全國反電信詐騙資料庫揭牌 將主動提供慣犯名單給他國

2018-12-04 15:00

［記者楊政郡／台中報導］詐騙王國的稱號揮之不去！法務部台灣高檢署成立「全國反電信詐騙資料庫」後，積極蒐集全國各地詐騙案件，建立大數據資料，將更全面、更積極、更深入偵辦跨國電信詐騙案，上午在台中地檢署舉辦揭牌儀式，中檢已上傳1381件上萬名被告資料，佔全國2758案的半數，希望各地檢署積極上傳，茁壯資料庫，將主動提供電信詐欺慣犯名單給他國、共同打擊跨境詐欺案。

上午這項揭牌儀式由台灣高檢署檢察長王添盛、台中高分檢檢察長謝榮盛、台中地檢署檢察長張宏謀共同主持，這個資料庫藉由對所有跨境詐欺集團成員的角色分類、分析，如機房、水房、車手、話務手、機手等不同角色，累積前科紀錄後，可歸納出誰主持機房，會找誰當車手、找誰處理帳務等，以大數據方式，勾積比對詐欺集團的人脈、集團關聯、更可進一步提出預警。

而基於多數詐欺慣犯，一旦學會這一身「技術」，出獄後再犯率極高，粗估在5成以上（接近吸毒犯），有這些資歷的慣犯，一旦有出境，可事先與他國司法機關聯繫，讓他們有資訊、線索，才能兩國共同打擊犯罪，先一步掌控證據資料。

詐欺專組主任檢察官林彥良說，跨境有組織電信犯罪，須與各國執法單位相互合作，交換證據及情資才能遏止此類犯罪，為了積極與他國配合，被鎖定的我國詐欺慣犯，有出現異常出境至外國時，即與該國偵查機關交換情資，尋求共同打擊犯罪及司法合作之機會，以求取得相關證據，作為境外犯罪者遣返我國定罪判刑的基礎。

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