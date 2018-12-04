「涼山特勤總指揮」被搗破 竟是詐騙美國人機房

刑事局警方衝進鐵皮屋詐騙機房逮13嫌。（記者姚岳宏翻攝）

2018-12-04 14:43

〔記者姚岳宏／台北報導〕41歲林姓男子以「涼山特勤總指揮」為代號，招募年輕男女組成詐騙機房，以假冒中國領事館、北京公安局、檢察官人員名義，專門詐騙美國地區華人，其中有被害人遭多次詐騙，連續匯出122萬美元至犯嫌指定帳戶，刑事局警方上週循線前往台中逮人。

警方調查，林嫌為防在國外從事詐騙，會被引渡到中國，竟「鮭魚返鄉」招募12名年輕男女在台灣擔任電腦手、話務手，詐騙在美華人，其中被騙122萬美金的被害人發覺被騙後，跨海向刑事局報案，偵七大隊獲報立刻展開偵查。

歷經4個多月偵查蒐證，掌握犯嫌活動模式及聚集處所，上週見時機成熟，凌晨持搜索票前往台中市大雅區某鐵皮廠房攻堅及搜索，並逮捕林嫌等13名現行犯到案，查扣犯罪用交通工具賓士汽車2輛（合計價值約新台幣900萬元）、帳冊存摺及新台幣37萬餘元、行動電話40支、監視器、分享器、數據機、民生U寶等贓證物；警方正跨大清查背後主嫌及贓款流向。

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