京城商銀女理專詐客戶5千多萬元 一審判刑9年。

2018-12-04 14:40

〔記者王俊忠／台南報導〕京城銀行台南營業部林姓女理財專員疑因投資股票失利、涉嫌詐領31名客戶存款5400餘萬元，並透過人頭帳戶洗錢，把錢藏在親友處，被害客戶向銀行反應，林女才出面自首，檢方依法起訴她與親友等4人，但只追回1557萬餘元贓款。台南地院認定林女犯詐財、洗錢罪，合併應服刑9年，且要沒收犯罪所得，此案還可上訴。

共犯部分，林女母親犯洗錢罪判5個月徒刑、併科罰金8萬元、緩刑2年；許姓友人犯洗錢罪判6個月徒刑、併科罰金10萬元；林女胞姊無罪。

台南地檢署指揮南市調查處、市刑大追查，林女擔任理專已11年，獲得不少客戶信任，她利用部分較年長、退休或工作忙碌的客戶不清楚如何買金融商品或未仔細對帳的機會，佯稱以現金投資、購買基金，再冒名詐領客戶資金，被害人數至少31人，林共計詐領約4633萬餘元台幣及美金26萬餘元，合計5400餘萬元。

台南地院審理得知林女將詐領款項拿去買股票或賭博，並透過人頭帳戶意圖隱匿金錢流向，或由許姓友人以大額存款、提領等方式洗錢，其中1千多萬元現金分別藏在母親、胞姊及許姓友人處。經檢調循線追回並將扣案車輛變價，共計追回1557萬餘元。至於其他款項？林女稱因投資失利、償還賭債，已花用殆盡。

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