違法分裝瓦斯引氣爆 1工人2警消灼傷送醫

花蓮瑞穗鄉今天中午近12點一間違法瓦斯分裝場作業時突然發生瓦斯氣爆。（記者王錦義翻攝）

2018-12-04 14:42

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉今天中午近12點發生瓦斯氣爆火災，44歲葉姓男子在違法瓦斯分裝場作業時突然發生瓦斯氣爆，火勢隨即蔓延，花蓮縣消防局獲報後，派出15輛消防車及40名警義消前往灌救抵達現場，火舌從鐵皮屋竄出，由於現場有大量瓦斯桶，消防人員不敢大意，持續灑水降溫，30分鐘後控制火勢。

救護車將葉男送往玉里慈濟醫院急救，他全身約有50%二度灼傷，隨後轉送花蓮慈濟醫院，在救災過程中，有兩名警消被熱氣輕微灼傷，送醫後無大礙。消防隊員清點現場，統計違法分裝瓦斯鋼瓶數量達114桶合計2591公斤，將依法開罰。

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