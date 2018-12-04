台南藥頭被逮 19歲嫩孕妻也染二手毒

2018-12-04 14:12

〔記者楊金城／台南報導〕台南市佳里警分局今查獲31歲許姓藥頭及其藥腳共8名犯嫌，並在許嫌住處搜出2把改造手槍，許嫌否認販毒，他的19歲蘇姓妻子懷孕5個多月，經尿液檢驗呈現陽性反應，讓2人當場錯愕不已，蘇女否認吸毒，原來許嫌吸食安非他命毒品時，妻子在一旁也「吸」到二手毒煙，害人害己。

佳里分局偵查隊接獲線報檢舉許嫌持槍防身涉嫌販毒，報請台南地檢署檢察官錢鴻明指揮偵辦後，進行收網，逮捕販毒藥頭許姓主嫌夫婦及其藥腳共8名犯嫌，並在許嫌住處搜出2把改造手槍、子彈7顆，在藥腳處查獲安非他命2小包共1.33公克。

有藥腳指證安毒來自許嫌，許嫌承認吸毒，否認販毒，2把有殺傷力的改造槍並推給已死亡的友人生前寄放在他那裡，懷孕的蘇女也否認吸毒。

但蘇女經警方採驗尿液快篩結果呈現陽性反應，讓夫妻2人當場錯愕不已，吸毒結果害人害己，連腹中胎兒亦可能無法倖免於毒害。

蘇女供稱，可能係許嫌在吸食毒品時，她同處一室，長期吸「二手毒」導致尿檢亦呈現陽性反應，警訊後將8名犯嫌依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送檢方偵辦。

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