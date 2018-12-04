老翁闖紅燈被撞飛 警官目擊急煞遭追撞

高姓男子駕駛的休旅車車頭變形毀損。（記者彭健禮翻攝）

2018-12-04 13:50

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮80歲吳姓老翁，今天上午7點多騎機車穿越通霄鎮通灣里南華社區路口，與1輛休旅車碰撞；當時開車上班的通霄警分局的郭姓警官，為了閃避迎面而來的機車碎片，緊急煞車，也被後方車輛追撞。警方初步調查，吳姓老翁為闖紅燈，送醫後傷重不治；其餘3車駕駛沒有受傷。

警方調查，吳姓老翁家住南華社區附近，研判是騎機車返家時，未依路口交通號誌穿越路口，被32歲高姓男子駕駛的休旅車撞上，機車被休旅車推行，老翁胸部、肋骨多處骨折，消防人員到場時，老翁已失去生命跡象，送醫仍無力回天。

高姓男子說，當時車速約60多公里，因前方路口是綠燈並未明顯減速，因視線被左側A柱擋到，加上當時陽光影響，他根本沒注意到老翁從左側冒出來，覺得「自己也很冤枉！」

郭姓警官說，他當時開車上班途中，目睹吳姓老翁在前方路口被撞擊、彈飛，因機車碎片朝他噴過來，他緊急踩煞車，後方陳姓女子駕駛的轎車煞車不及，直接撞上他的車尾。陳女說，看到前車突然煞停，根本來不及煞車。

警方調查，高姓男子沒有喝酒，全案警方依過失致死、毀損罪嫌調查中。

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