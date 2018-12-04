遭女子持鐮刀砍殺重傷 警員手臂肌肉遭削掉

員警鎖皓恒遭女子持鐮刀砍殺，造成鎖員脖子、手臂遭砍，其中右手臂2處肌肉遭削掉，深可見骨。（記者湯世名翻攝）

2018-12-04 13:05

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美警分局警員鎖皓恒在協助1名罹患精神思覺失調的蔡姓女子就醫時，突遭蔡女持鐮刀砍殺，造成鎖員脖子、手臂遭砍，其中右手臂2處肌肉遭削掉，深可見骨，鮮血直流，經送醫急救後脫險，警察局長林順家前往探視致贈慰問金。

這起警員遭砍殺案發生在昨天下午1時，和美警分局和美派出所巡邏警員邱莨懿、林鈺壹接獲勤務中心通報，指和美鎮有1名罹患精神思覺失調的43歲蔡姓女子需強制送醫，警方與消防單位人員趕抵現場時，蔡女手持鐮刀並不斷叫囂不願配合，31歲員警鎖皓恒也趕往現場支援。

員警手持警用長盾牌及噴灑辣椒噴霧劑要蔡女將鐮刀棄置，蔡女不斷持刀揮舞，員警以盾牌阻擋過程中，鎖皓恒突遭蔡女持刀砍傷，造成其脖子、手臂慘遭割傷，其中右手臂2處肌肉遭削掉，深可見骨，頓時鮮血直流，怵目驚心，緊急送往彰化基督教醫院急救，所幸無生命危險。

至於蔡女則由警方報請彰化地檢署檢察官指示下，將蔡女先行送醫，未予現行犯逮捕，案件後續再進行偵辦。警察局長林順家也隨後也趕到彰基關心，並致贈慰問金。

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