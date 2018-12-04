娃娃機店數十支監視器無死角 小賊動作太清楚…

王姓男子鬼鬼祟祟，被警方過濾出是涉案竊嫌。（記者黃建華翻攝）

2018-12-04 12:51

〔記者黃建華／高雄報導〕玉竹商圈近來頻傳娃娃機電遭竊，商家為了防賊，架設數十隻監視器嚴陣以待，果然將竊嫌犯案過程錄下，警方調閱監視器過濾出有多項竊盜前科的33歲王姓男子涉嫌重大，昨將他傳喚到案，坦承「夾娃娃」技術不佳，才乾脆用偷的。

警方日前接獲玉竹商圈一帶娃娃機店家聯合至新興分局五福二路派出所報案，稱近期出現一名專門鎖定娃娃機店家的竊嫌。

不過，娃娃機台店主為了揪出該名竊賊，近日在店內外架設了數十支監視器防竊。

經警方調閱監視器後發現一名王男（33歲）有多次竊盜前科，喬裝成夾娃娃的顧客，徘迴在當地的娃娃機店家，趁四下無人時著手行竊放於娃娃機上的貨品。

警方循線調閱監視器後鎖定王嫌，通知到案後，王男坦承竊盜犯行不諱，王男表示平時就喜歡到各個娃娃機店玩，但因技術不成熟，屢夾不到，一時才起了偷竊念頭，以後不敢了，全案訊後依竊盜案函送高雄地檢署。

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