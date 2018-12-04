前立委李慶華涉貪未到庭 法院發布通緝至2041年

前立委李慶華涉貪未到庭被通緝。（資料照）

2018-12-04 12:44

〔記者王定傳／新北報導〕國民黨前立委李慶華涉嫌以人頭詐領助理費532萬餘元，用以支付前妻每月10萬元贍養費及出國旅費，檢方今年9月依貪污治罪條例等罪將他起訴；但新北地院11月初首度開庭時，李無故不到，法官排定11月26日再開庭，並請警方拘提他出庭，李仍未現身，合議庭經查詢他有無在監或出境記錄，並確認拘提結果後，上週五正式對李慶華發布通緝，通緝時效至2041年4月1日為止。

檢方調查，2007年1月至2016年1月，李慶華涉指示辦公室殷姓女主任、董姓及丁姓助理，以3人配偶提供個人帳戶，擔任掛名人頭助理，每月向立院申報公費助理補助費，約兩萬至八萬元不等，虛偽申報合計532萬餘元，用以支付前妻每月10萬元贍養費及出國旅費。

檢調今年4月約談李慶華到案，他辯稱，助理聘用及薪資這種小事，全權委由殷女處理，檢方訊後予以50萬元交保，並限制出境、出海，偵辦過程中，因證人指證受李慶華指示辦理，檢方本想安排對質，李慶華並未現身。

檢方綜合證據後，於今年9月依貪污治罪條例中，可處7年以上徒刑的利用職務機會詐取財物罪嫌，以及刑法偽造文書罪嫌起訴李慶華，另依偽造文書罪嫌起訴殷女。

新北地院11月5日首度開庭時，李慶華沒請假無故不出庭，法官除排定11月26日再開庭外，同時函請士林地檢署發拘票，命李慶華住居處的汐止警分局代為拘提，並通知具保人督促李慶華到案。

據悉，合議庭確認李慶華並無在監記錄，加上當初限制出境處分，也未發現他有循「正常管道」出境，加上拘提未果，判斷已「逃亡及藏匿」，上週五即11月30日，依刑事訴訟法規定正式發布通緝。

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