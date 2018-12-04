這群陌生人深夜很忙 有人拆機車有人拿手電筒為了⋯

2018-12-04 12:00

〔記者許國楨／台中報導〕一隻出生不久的小貓躲在機車引擎不斷喵喵叫，獲報警方一度以為被關在車廂，通知車主遍尋未果最後循聲確認，只見這群陌生人有的拿手電筒、有的拆解機車、有的保管零件，紛紛展現無私愛心，當警方抓出小奶貓的一刻，大伙激動的歡呼還互相擊掌鼓舞，加入搶救的女大生更是主動霸氣收養，警民合力圓滿結束這次特別的任務。

台中市第二分局文正派出所前晚11點多接獲民眾報案，五權路與五常街口附近人行道上，疑似有貓咪被關在車廂裡，警員吳思諺、蕭昱晴趕抵時，因現場停放不少機車加上貓叫聲很微弱，大家開始以聲找貓確認機車後警方立刻聯絡車主到場協助查看，但打開車箱卻未發現貓咪。

只是微弱的喵喵聲仍不時傳來，員警經車主同意後放倒機車仔細搜查後車身，最後終於在機車引擎處發現毛絨絨身影，原來是一隻出生不久的小奶貓，員警企圖徒手伸進去抓，但礙於空間過小未果，且小奶貓因過度緊張還拼命往裡面鑽，所幸車主很有愛心願意讓警方使用工具合力拆解機車。

只見一群人陌生人為了搶救小奶貓，有的拿手電筒、有的拆解機車、有的保管零件...，紛紛展現無私的愛心，此時吳員再嘗試伸手撫摸小奶貓讓牠不要害怕，再慢慢施力順利抓出解危，小奶貓像知道獲救般突然有精神的喵喵大叫，在場協助民眾驚呼這一夜的特殊經歷，還互相擊掌鼓舞，場景令人動容。

也加入搶救貓咪的女大生覺得與貓咪很有緣，主動霸氣收養，讓流浪奶貓有了愛牠的家人不用再流浪了，圍觀民眾則給予愛的掌聲，警民圓滿結束這次特別又難忘的任務。

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