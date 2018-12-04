詐騙犯「被捐贈」900本書 上萬收容人獲贈更生人《重生》

檢察官讓犯罪者捐好書、在把好書送入監所、薰陶更多收容人。（記者楊政郡攝）

2018-12-04 11:57

［記者楊政郡／台中報導］檢察官不能只有抓人去關的功能！還要能「妥適」處理案件，台中地檢署陳僑舫檢察官偵查網路賭博案，不但追回犯罪所得7百餘萬元，還有其中被告林某等3人願意捐贈「重生」（陳慧珠戒毒心路歷程）一書900本（單本定價330元），再由台中更生保護會轉贈台中監獄等4監所機關，影響收容人上萬人，讓犯罪者的「反省」能發揮其最大效能。

台中地檢署檢察長張宏謀說，有次到苗栗縣泰安某部落參加活動，主持人介紹檢察長，是這樣說「就是把壞人抓去關的人」，說得沒錯但還不完整，除了抓壞人去關外，還要把案件妥適處理，除追索犯罪所得，在緩起訴條件中也盡可能發揮想像力，讓願意「反省」的犯罪者的付出能發會最大效能。

陳僑舫檢察官偵辦一件網路賭博案，逮捕37人，追回700餘萬犯罪所得及犯罪工具拍賣所得，被告許多是初犯給予緩起訴，附帶捐款1至2萬元，另經陳檢察官協調有3被告各購買300本「重生」一書，共900本，捐贈給台中更生保護會，再由台中更生保護會轉贈給台中4個監所。

而重生這本書是作者陳慧珠，她個人「從菸毒犯到王牌保險經理人」的眼淚與決心、毅力，完全真實的個人成功案例，極有勵志效果。

買了這本書不但幫助了陳慧珠，書又捐給台中更生保護會，再轉贈給4個監所，有上萬名收容人可以受到薰陶。

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